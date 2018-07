Kényelmesek a makói kerekezők - Jobb a falnak támasztva, mint a tárolóban

Tényleg ennyire kényelmesek vagyunk? Fotó: Szabó Imre

A fotó, ami kíváncsivá tett bennünket a makóiak biciklielhelyezési szokásaira, a Facebookon jelent meg a napokban. Azt mutatta be, hogy az egyik belvárosi nagyáruház parkolójában sokan támasztottak, zártak kerékpárt a fal melletti korláthoz. Méghozzá a mozgáskorlátozott-parkolónál – akadályozva az ilyen járművek megállását. Mindezt úgy, hogy közben az üzlet fedett kerékpártárolójában a fénykép elkészültekor többtucatnyi biciklinek lett volna hely. A sok felháborodott hozzászólás valószínűleg megtette a hatását, az utóbbi napokban ugyanis már nem láttunk itt kerékpárt. Kíváncsiak lettük viszont arra, másutt van-e hasonló probléma.Kiderült, van. Ilyen például a városháza főbejárata, ahol az árkádok alatt a falnak támasztva annak ellenére is láttunk több kétkerekűt, hogy a falon tábla tiltja ezt a műemlék épület védelmére hivatkozva. Amikor ott jártunk, lett volna hová tenni ehelyett a biciklit, az Úri utcai bejáratnál ugyanis bőven volt még hely – igaz, ez a főbejárattól kicsit messzebb van. Ugyancsak láttunk bicikliket a rendelőintézet alacsony kerítéséhez, illetve a közeli fák törzséhez támasztva, lezárva, miközben onnan alig néhány méterre van a tároló, sok üres hellyel. De láttunk biciklit padhoz, virágládához támasztva a Hagymatikumot a főtérrel összekötő sétálóutcán a régi városháza mellett is, miközben a fürdő környékén rengeteg a tárolóhely.Megírtuk: a makói önkormányzat új kerékpártárolókat akar felszerelni a most épülő könyvtár, illetve a hamarosan megújuló piac elé. Kérdés, hogy ezek elég közel lesznek-e a bejárathoz, mert ha nem, félő, hogy ezek is üresen maradnak – a kényelmes kerékpárosok pedig a bejárat mellé, a falhoz támasztják majd járművüket.