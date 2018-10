Kerékpárral az emlőszűrésért: a makói főtéren több százan pattantak nyeregbe - a polgármester is

– 2014-ben volt egy hátsó fali infarktusom, bypassműtéten estem át, azóta nagyon vigyázok az egészségemre – indokolta a nyugdíjas vendéglátós, Fülöp Istvánné, hogy miért vett részt péntek délután a helyi egészségfejlesztési iroda kerékpáros rendezvényén. A biciklizésnek persze konkrét célja is volt: felhívni a figyelmet az emlőszűrés fontosságára. Fülöpné azt mondta, ő mindig él az ingyenes mammográfiás vizsgálat lehetőségével – szerencsére tavaly és idén is mindent rendben találtak nála.Péntek délután a makói főtéren jó háromszáz-négyszáz kerékpáros gyűlt össze a lapunkban is közzétett felhívásra. Többségükben természetesen nők, akik lila szalagot tűztek a ruhájukra, de férfiak is akadtak szép számmal. Eljött Farkas Éva Erzsébet polgármester is a férjével együtt. A kerekezők aztán a központból indulva tettek egy nagy kört a városban.– Örömmel tapasztaljuk, hogy az évről évre megtartott figyelemfelkeltő rendezvénynek van hatása – mondta a vásárhelyi-makói kórház főigazgatója, Kallai Árpád. Megtudtuk tőle, hogy a kezdetekkor a nők alig 29 százaléka vett részt emlőszűrésen Makón – tavaly 32, idén pedig már 36 százaléka. A főigazgató hangsúlyozta: a vizsgálaton azért fontos részt venni az érintetteknek, mert ha időben felfedezik, az emlőrák 90 százalékos eredménnyel gyógyítható. Magyarországon még mindig évente 1500 olyan nő hal meg emiatt, akit meg lehetett volna menteni.