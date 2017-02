Keresik a lefejezett angyal helyét

Aláírták a támogatási szerződéseket



Megérkezett Makóra, Farkas Éva Erzsébet polgármester pedig aláírta azt a két támogatási szerződést, amit az Emberi Erőforrások Minisztériuma küldött két makói beruházásról. Ezek összesen 3 milliárd 390 millió forintról: a József Attila Városi Könyvtár régi épületének bontásáról, az új építéséről és környezetének rehabilitációjáról, illetve a Hagymaház és a volt Páger mozi felújításáról szólnak.

A lapunknak küldött városházi válaszból úgy tűnik, az önkormányzatnak továbbra is szándéka felállítani a Makovecz-emlékművet, azt azonban még mindig nem tudni, hová kerül. Emlékezetes: a szakmai zsűri jó szívvel fogadta, a makóiaknak viszont egy internetes szavazás tanúsága szerint nem tetszett a karosszékben ülő, fej nélküli angyalt ábrázoló szobor. Nem született még döntés arról, hol lesz. A Makovecz-épületek újjáépítése, felújítása lehetőséget ad arra, hogy a családdal egyeztetve méltó helyre kerüljön – ennyit írtak érdeklődésünkre.Ebben az a figyelemre méltó, hogy korábban csak a könyvtár környékét emlegették mint lehetséges helyszínt. Éppen azért kérdeztük, megvan-e már a döntés a helyről, mert ennek a régi épületét már javában bontják, és a jövő hónapban indul az új építése. Az előző városvezetés egyébként a fürdő előtti parkot preferálta. Az elkészült méretarányos makettet is itt tették közszemlére 2014 őszén.Az emlékműállítást annak idején azért kezdeményezte a város, mert Makón 12 Makovecz Imre nevéhez köthető épület van – ezek közül 7-et maga a Kossuth-díjas építész tervezett. Az emlékhely megvalósítására kiírt pályázat eredménytelenül zárult, ám később, egy hagyatékból előkerült rajz alapján a család javaslatára Péterfy László és Madarassy István, Makovecz közeli barátai előálltak a vitatott emlékműtervvel. Az ötletet aztán a viták ellenére az új városvezetés is felvállalta.