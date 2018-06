Kertbarátok sütöttek-főztek Makón

Másfélszáz kertbarát gyűlt össze szombaton Makón, a Maros-parton szerte a megyéből, illetve a közeli határon túli területekről egy kisközös sütésre-főzésre. Az illatok, ízek pompás kavalkádja jelezte: a kertbarát mozgalom reneszánszát éli.

A titok a hús pácolásában rejlik, illetve a bográcsba kerülő 2 liter félszáraz, finom ménesi borban.

– mondta Kardos Klára, a kertbarátok makói találkozóján részt vett egyik romániai, Nagylakról érkezett csapat szóvivője. Ők bárányt főztek bográcsban, mellé micset sütöttek és puliszkát készítettek. Volt a Maros-parti találkozón egy másik nagylaki csapat is. Ők a helyi, szlovák tagokból álló kertbarát szövetség vezetőjének, Miro Sefernek az irányításával főztek kolbászos-krumplis tarhonyát. A kolbászt külön is megkóstoltuk – finom, fűszeres házi volt.A makói Bruder János kertbarát kör megalakulása, 1985 óta rendez hasonló társaságok részvételével minden nyáron közös sütés-főzést. Eleinte 30-40 emberrel – a mostanin meg már 150-en voltak. Szombaton nyolc csapat jött el. A legtöbben bográcsos ételeket: marhapörköltet, birkát, kakast főztek, de készült töltött káposzta és sült hagymás kolbász is egy hatalmas tepsin. Érkeztek vendégek Hódmezővásárhelyről, Kistelekről, Orosházáról, Szentesről, Szarvasról, a határon túliakat pedig nem csak a nagylakiak, hanem a vajdasági Temerinből érkezett társaság is képviselte.Sarró Mihály, a 64 főt számláló házigazda egyesület vezetője azt mondta, úgy tűnik, a kertbarát mozgalom mostanában reneszánszát éli. Bár tagjaik többsége idősebb, az utóbbi időben sikerült fiatalítaniuk, még olyanok is csatlakoztak hozzájuk, akik borászkodnak is. Azt is elmondta, hogy a rendezvény megszervezésében a Hagymaház segített nekik sokat.