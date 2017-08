Késik a makói üdülők eladása

Nyolc Maros-parti üdülő értékesítésének adott zöld utat júniusban a makói képviselőtestület – ezek közül hétért jelentkeztek jelenlegi bérlőik. A kérdés a mai ülésen kerül napirendre, mert a pályázók között volt, aki hiányos dokumentációval jelentkezett. Ilyen esetben lehetőséget kell adni a hiánypótlásra, amire 15 napos határidő van. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az elbírálásra megszabott határidő is kitolódik ennyivel, azaz szeptember 14-éig.



Mint korábban megírtuk, a folyóparton nyaralót bérlők régóta szerették volna megvásárolni a telkeket, amelyeken az épületeik állnak, ám sokáig nem kaptak egyértelmű választ a városházától arra, ez lehetséges-e. Becslések szerint egyébként nagyjából 250 üdülőtelek van itt, és harmaduk már most is magántulajdonban van. Az idén nyáron megvételre felajánlott üdülőtelkek közül a legkisebb 298, a legnagyobb 926 négyzetméteres, a legolcsóbb forgalmi értéke 620 ezer, a legdrágábbé pedig 2 millió forint az önkormányzat felmérése szerint.



Az ülésen, amely ma reggel 9-kor kezdődik a Koronában, ezenkívül terítékre kerül többek között a szakmunkásképző egykori kollégiumának fűtéskorszerűsítése, a Makó–Maroslele közti kerékpárút és a helyi autóbusz-közlekedés is.