Kész a makói kórház új parkolója: 40 kocsinak van a szakrendelő mögött hely

Amíg az építkezés tart, a szokásosnál is bonyolultabb lesz a parkolás a makói kórháznál – kérik az autósok türelmét. Fotó: Szabó Imre

– Évtizedes problémát old meg az új parkoló a makói kórháznál – hangzott el, amikor csütörtökön Farkas Éva Erzsébet polgármester és Kallai Árpád főigazgató hivatalosan is átadta az egyébként már használatban lévő Béke parki parkolót. A szakrendelői tömb mögött 40 autó elhelyezésére alkalmas parkoló épült 18 milliós, államilag finanszírozott beruházással; az alap megerősítése után leaszfaltozták a ki-és bejárókat, illetve felújították, ahol pedig kellett, kicserélték a gyeprácsot. Korábban is várakozhattak itt autók, de ez a rész hosszú ideig építkezések felvonulási területeként szolgált, így teljesen tönkrement.Kallai Árpád azt mondta, ez a beruházás az összefogásnak is szép példája, hiszen a város egyúttal a környék közlekedését is újraszabályozta, praktikusabbá tette: zebrát festettek fel, illetve táblákat helyeztek ki. Ezt a város a közelben lakó Weszelyné Véghseő Henriett önkormányzati képviselő javaslatára tette meg. A polgármester azt is elmondta, a város az elmúlt években középületek szomszédságában több mint 200 parkolóhelyet létesített, és a könyvtár, illetve a fürdő fejlesztése kapcsán a belvárosban további 300-at fognak még kialakítani.