Kész a makói stadion

Ennek megszerzése 2-3 hétig tarthat. Jelenleg a műszaki átadás-átvétel zajlik, illetve tereprendezés és az atlétikai pályák felújítása.



A sajtótájékoztatón elhangzott, a kétszintes épület tetején 400 férőhelyes lelátót alakítottak ki, benne pedig öltözők, klubszoba, edzői és orvosi szobák, egyéb szociális helyiségek kaptak helyet. A 405 milliós beruházás költségeinek 70 százalékát tao támogatásból biztosították, a többit a város állta.



A polgármester azt is elmondta, hogy 2019-ig összesen másfél milliárdot költ Makó sportlétesítményekre. A már megkezdett, vagy tervezés alatt álló beruházások között megemlítette a műfüves pályákat, az új kézilabdacsarnok építését, az Almási-iskola és a városi sportcsarnok felújítását is.



A lelátó már a nézőkre vár – persze a pályát is felújították. Fotó: Szabó Imre