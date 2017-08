Két és fél hét után újra jó a kábel Schmidtéknél - Megjelent a cikk, jöttek a szerelők

– Köszönöm, hogy foglalkoztak az ügyünkkel! Ez volt nekünk az utolsó szalmaszál – mondta Schmidt Ferenc, miután örömmel jelezte szerkesztőségünkben: végre kicserélték azt a rossz kábelt, amely miatt net, tévéadás és vonalas telefon nélkül maradtak.



Mint beszámoltunk róla, a makói férfi július 24-én döntött úgy, hogy elfogadja az egyik kábelszolgáltató, a UPC ajánlatát, és bekötteti otthonukba a kábelt. Miután a szerelők távoztak, néhány óráig minden rendben volt, aztán elnémult a telefon, elsötétült a tévé képernyője, és az internetkapcsolat is megszakadt.



Több ízben, nagyjából naponta reklamált ezt követően telefonon, majd személyesen a makói ügyfélszolgálati irodában, illetve 31-én ajánlott levélben is a cég központi címére. A levélre választ nem kapott, a személyes, illetve telefonos panaszbejelentésre pedig több alkalommal azt az ígéretet kapta, hogy szerelőt küldenek ki, de nem jött. Mindez nem csupán bosszúságot jelentett számukra: a felesége könyvelő, a munkájához folyamatos online kapcsolatra van szüksége.



Schmidt úr azt követően fordult lapunkhoz, hogy minden más lehetőséget megpróbált. Úgy tűnik, ez jó ötlet volt, hiszen ahogy megjelent a cikk, másnap megérkeztek a várva várt szerelők, és elhárították a hibát. A panaszos ügyfelet a cég egyik vezetője is felhívta, és kárpótlásként felajánlotta, három hónapig nem kell díjat fizetniük, ha maradnak a szolgáltatónál. Ezt Schmidték elfogadták.

A társaságot egyébként – mint múltkori cikkünkben jeleztük – természetesen mi is kerestük még múlt pénteken az ügyfélszolgálat által megadott sajtókapcsolati e-mail-címen, de kérdéseinkre nem kaptunk választ.