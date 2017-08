Két hét alatt ötvenöten igényeltek - Sorra kérik a makóiak az ingyenes lobogót

Neve ismerős lehet olvasóinknak: ő az, aki lányával és édesapjával együtt hadisírokat gondoz tavaly óta. Mint mondta, még nem nyújtotta be az igénylést, de a napokban megteszi. Nagyon jó ötletnek tartja, hogy a város biztosítja ennek lehetőségét.



A javaslatot – mint korábban megírtuk – vásárhelyi mintára Hadik György képviselő (Fidesz–KDNP) terjesztette elő. Az elképzelés szerint a nemzeti összetartozást a nagyobb ünnepeken így azok is kifejezhetik otthonuk fellobogózásával, akik ezt eddig anyagi okokból nem tehették meg. Makón egyébként egyelőre ritkaságnak számít a magánházak fellobogózása, az utcákat járva még jeles napokon is csak elvétve látni ilyet.

A zászlókat a város honlapján, illetve személyesen a kabinetirodán lehet kérni. Aki jelentkezik érte, zászlórudat és zászlótartót is kap. A városházán megtudtuk, az ötlet népszerű, hiszen szűk két hét alatt máris 55 igénylés futott be. A készítés költségeire idén 2,4 milliót különítettek el, ebből a pénzből 312 darabra futja majd. Az elsőt várhatóan szeptemberben adják át.