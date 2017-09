Két új kocsi a tűzoltóknak - Makóra és Szentesre is került egy-egy modern jármű

Az ország 25 új tűzoltóautója közül egy Makóra, egy pedig Szentesre került – derült ki a hétfői átadóünnepségeken. A makói laktanyában Balogh Róbert alezredes, parancsnok Szatmári Imre dandártábornoktól, a katasztrófavédelem megyei igazgatójától vette át a korszerű kocsi kulcsait. Farkas Éva Erzsébet polgármester azt is elmondta: a 130 millió forintos autó felszerelésének bővítésére a város félmilliót adott.

Szépen csillog a vadonatúj makói tűzoltóautó. Fotók: Szabó Imre

A szentesi tűzoltóautót Veres-Ravai Réka evangélikus lelkész is megáldotta. Fotók: Kovács Erika

Szentesen az önkormányzat és az állam támogatásával 1999-ben vettek utoljára tűzoltóautót. A Mercedes több mint 8000 bevetésen vett részt. A jármű most Budapesten van nagyjavításon, tartalékautó lesz. Az új Rába tűzoltóautót Kálmán Rajmund szentesi parancsnok mutatta be. A jármű műszaki mentésre is alkalmas. Szirbik Imre, Szentes polgármestere azt kívánta, a tűzoltók gyakorlatozzanak az új járművel sokat, de lehetőleg élesben ne kelljen gyakran használni.