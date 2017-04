Keveset ér a húsvéti bárány - már 20-30 forint is sokat jelent kilónként

Dani János bárányai is eladósorba kerültek húsvétra. Fotó: Kovács Erika

– Keressük, hol veszik át jobb áron a bárányt. Nekünk már a kilónkénti 20-30 forint is sokat jelent – mondta a Makó-Rákoson gazdálkodó Dani János György. – Ez olyan, mint a pályáztatás. Begyűjtjük az ajánlatokat, és a legtöbbet ígérőnek adjuk el a jószágot.– Idén a 16–20 kilós bárányért körülbelül 820 forintot lehet kapni kilónként, míg a 20–27 kilósért 760 forintot ígértek. Akkor elgondolkodhatunk, hogy is lesz ebből az élősúlyos árból 6000–6500 forint, amikor a fogyasztó megveszi a bárányhúst a hentesnél. A haszon nem a gazdálkodónál marad, hanem a felvásárlónál és a kereskedőnél – mondta a gazda. – A juh 5 hónapig vemhes, a kisbárányt általában 3 hónapos korában adjuk el. A takarmányozás mellett a saját munkám bele sem számolom a tartásba, amiben az elletés legalább 3 hetes időszaka napi 24 órás szolgálat. Ráfizetéses. Ha nem lenne az államtól kapott támogatás, illetve nem pótolnám ki a tejelő juhok bevételéből, akkor nagy bajban lennék.

Családi hagyomány

Több eső kellene

Összefogásra lenne szükség

Dani János elmondta, hagyománytiszteletből maradt juhász: – A családban 1801-ig visszamenőleg minden férfi juhász volt. Másképp el sem tudnám képzelni az életem, bármilyenek is a felvásárlási árak.Ugyanígy éli meg az ágazat helyzetét Németh Ferenc szentesi gazda is, aki kedden értékesítette a bárányait. – Súlytól függően 16-17 ezer forintot kaptam értük. Most tíz ment el, a többi még kicsi, azok majd pünkösdre lesznek megfelelő súlyúak, vagy a törzsállományban maradnak. Számos sebből vérzik az ágazat. Sajnos a cigáját és a magyar merinót kezdi kiszorítani a húsbirka. Az sem tesz jót a juhtartásnak, hogy eladtuk a magyar vágóhidakat.Hogy mennyi az önköltség, azt például a mostani csapadékmentes időszak is befolyásolja. Idén még nem mentünk ki a legelőre, mert nincs fű. Többnapos eső kellene. Egyébként az idei év lehet, hogy végig aszályos lesz. A saját megfigyeléseim szerint abban az évben, amikor sok az ikerellés, márpedig idén sok volt, mindig szűk esztendőt von maga után!Hajduk Péter, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség elnöke megerősítette, idén 10-15 százalékkal alacsonyabb a bárányok felvásárlási ára, mint tavaly ilyenkor.– Ennek oka összetett. Magyarországon nincs irányított termék-előállítás. A kereskedelem ad hoc jellegű, és bizonyos időszakokhoz kötődik, mint a húsvét vagy a karácsony.A kereskedői oldal 1-2 hónap munkával ugyanannyi hasznot tesz zsebre, mint a hazai 8600 juhtenyésztő egész évi robotolással. A gazdáknak termelői csoportokba kellene tömörülniük, hogy kizárhassák a felvásárlókat. Ehhez legalább 2-300 ezer bárányt „előállító" közösségekre lenne szükség, amiért a kötöttségeket is vállalni kellene, vagyis ugyanazt a fajtát tartani, ugyanolyan takarmánnyal etetni, összehangolni a szaporodási időszakot, és akkor egységes minőségű terméket tudnának előállítani. 2008 óta szorgalmazom ezt, de nem igazán látom a hajlandóságot – tette hozzá a szövetség elnöke.