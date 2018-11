Kézbesítőnek állt az alpolgármester - Czirbus Gábor és a képviselők viszik házhoz a karácsonyi utalványokat

A nyugdíjas varrónő, Kovács Istvánné örömmel szignálta az átvételi okmányokat. Fotó: Szabó Imre

– Nagyra értékelem, sokat jelent, mert egyedülálló vagyok – mondta meghatottan a 80 esztendős, makói Kovács Istvánné arról a 10 ezer forintos utalványról, amelyet tegnap délelőtt vett át lakása ajtajában Czirbus Gábor alpolgármestertől, a belváros önkormányzati képviselőjétől. Marika néni ebből élelmiszert fog vásárolni. Szerényen fog ünnepelni, de gyerekei, unokái közül idén is vendégül látja, aki el tud jönni – két gyereke és hat unokája van.Mint korábban megírtuk, a Maros-parti városban 2014 óta kapnak az adventi időszakban a 70. évet betöltött nyugdíjasok támogatást; ennek összege eredetileg 5 ezer forint volt, majd ezt 2017-ben megemelték, és azóta évente két alkalommal, a karácsonyi és a húsvéti időszakban is 10–10 ezer forintos utalvánnyal segítik a 70 év feletti időseket – mint mondják, a hála és a megbecsülés jeleként. Az igazoló okmányok aláírását követően átvehető utalványokat az egyéni körzetekben megválasztott képviselők viszik házhoz személyesen.Czirbus Gábortól megtudtuk, ő 470 címet keres fel körzetében, néhány utalványt már kézbesített is. Ebben az évben a támogatásra a városban összesen 3340-en jogosultak. A képviselők december 20-ig juttatják el nekik a vásárlási utalványt. Akik nem tudják átvenni az adventi időszakban, a karácsonyi ünnepkört követően személyesen vagy meghatalmazott útján 2019. január 31-ig tehetik ezt meg a polgármesteri hivatalban.