Kigyulladt a gyűjtögető háza Makón, a füstoszlopot a belvárosból is látni lehetett - fotók

Ha ez este történik, amikor alszunk, és megfordul a szél, mind meghalhattunk volna. Elegünk van már ebből az emberből!

– mondta a Maros töltése melletti Lesi városrészben lakó Bogdán Vince, miközben az egyik itteni háznál szorgoskodtak a tűzoltók. A makói Vasút sor egyik szeméttel teli portája égett, akkora füsttel, hogy azt még a belvárosban is látni lehetett. Miközben a környéken élők az oltást figyelték, pockok, patkányok menekültek a telekről.A városrészben jó kétszázan laknak, de sokan járnak üdülni, kikapcsolódni is az itteni nyaralókba, hétvégi telkekbe. Az emberek életét hosszú évek óta keseríti meg az a gyűjtögető életmódot folytató, információink szerint gondnokság alatt álló férfi, aki a kigyulladt házban lakott. Az elviselhetetlen helyzetről lapunk is többször beszámolt , azon kívül azonban, hogy az önkormányzat időről időre elszállította a ház körül összegyűlt hulladékot , semmilyen érdemi intézkedés nem történt. Molnár Krisztina , a katasztrófavédelem megyei szóvivője lapunkat úgy tájékoztatta

a lángok mintegy 200 négyzetméteren tomboltak; az udvaron jó egy méter magasságig volt felhalmozva a szemét, az égett. Leégett a telken álló 30 négyzetméteres épület is. A tűz kezdetekor több festékes flakon felrobbant, de szerencsére senki sem sérült meg. A tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, nem csak makóiak, szegediek is jöttek.

Hogy mi miatt csaptak fel a lángok, egyelőre nem tudni, mint ahogy azt sem, mi történt a gyűjtögetővel. Szeméttel megrakott kézikocsiját mindenesetre egy utcával lejjebb, néhány száz méternyire megtaláltuk.