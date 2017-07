Kigyulladt egy panzió épülete Makón, az Aradi utcában

Egy lezárt és üres panzióépület teljes tetőterében tapasztaltak füstölést Makón, az Aradi utcában. A makói hivatásos tűzoltók érkeztek elsőként a helyszínre, majd a szegedi és a hódmezővásárhelyi hivatásos egységek is csatlakoztak. Az épület egyik helyiségében már megszüntették a lángokat, felderítik a további helyiségeket, illetve felhatolnak a padlásra is. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett, továbbá Hódmezővásárhelyről egy létraszer is elindult.