Kihúzta a széket az apátfalvi polgármester helyettese alól

– Azért volt erre szükség, mert megszűnt a bizalom az alpolgármester és köztem – mondta Szekeres Ferenc, Apátfalva polgármestere arról a határozatáról, amely szerint megvonta helyettese, az öt hónapja táppénzen lévő Bálintné Siprikó Zsuzsanna hatáskörét.



A hétfői, estébe nyúló testületi ülésen született döntés előzménye: a képviselők egyhangúlag úgy határoztak, hogy főállású helyett ezentúl társadalmi megbízatású alpolgármestere legyen a falunak, majd arról próbáltak dönteni, egyúttal visszavonják-e az alpolgármester megbízatását. Ez utóbbi kérdésben 3-3 arányú döntetlennel zárult a titkos voksolás, ezért tett pontot a kérdésre a falu első embere a hatáskör megvonásával.



– Az alpolgármester a táppénz ideje alatt is intézkedett, alpolgármesterként járt el, ami véleményem szerint jogszabálysértő. Ráadásul velem nem egyeztetve, önállóan hozott döntéseket, amivel többször kellemetlen helyzetbe hozott engem és a falut is – mondta Szekeres.



– Nekem is megrendült a bizalmam a polgármesterben – mondta Bálintné. Szerinte a polgármester körme szakadtáig védi a jegyzőt, akinek a tevékenységével a faluban sokan elégedetlenek – ő maga is. Úgy gondolja, hogy eltávolítása emiatti figyelemelterelés. Azt megerősítette, hogy táppénzen van, azt azonban egyelőre nem tudja, a jövőben mit szeretne tenni.