Kiküldték a járásképtelen beteget a rendelőből

– Ilyen csúnyán még soha nem aláztak meg – mondta könnyeivel küzdve a makói mozgáskorlátozott Bódi Sándorné. Három esztendeje kényszerült elektromos kerekesszékbe, egy ritka, genetikai eredetű betegség miatt, amelynek következtében lábának izmai leépülnek. A kocsiból kiszállni csak nehezen, segítséggel tud, gyalog közlekedni képtelen. A háromkerekű járművel többször járt már a Hollósy Kornélia utcai központi rendelőintézetben, mert háziorvosa itt rendel.



Eddig mindig segítőkész és kedves volt vele mindenki az épületben, hétfőn azonban a portán dolgozó idősebb nőtől ennek az ellenkezőjét tapasztalta.



– Reggel kilenc óra körül érkeztem meg – mesélte. Azt mondta, amint begurult az épületbe, a portán dolgozó idősebb asszony emelt hangon, minősíthetetlen stílusban követelte tőle, hogy vigye ki a kocsit, és gyalog jöjjön be, mert nem fog elférni. Nem értette a dolgot, hiszen korábban is bement a mopeddel, soha nem volt belőle probléma, el is fért, de ami igazán rosszulesett neki, az a hangnem, ahogyan a többi beteg előtt beszéltek vele.



Állítja, az esetnek több szemtanúja is van. – Nem értem, mivel szolgáltam rá erre a bánásmódra – panaszolta.

A városházán lapunkat úgy tájékoztatták, az ügyben érintett nő munkáltatója a városgazdálkodási nkft.; továbbították az ügyvezető felé a jelzést, és kivizsgálják a történteket. Amennyiben szükséges, megteszik a megfelelő munkáltatói lépéseket, és ha a panaszos állításai beigazolódnak, természetesen elnézést kérnek az érintettől.