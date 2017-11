Kilencedszer is nekifutnak, nyomozás karácsonyig - tovább folyik a makói vízműügy

Makó önkormányzata 2015-ben tett feljelentést ismeretlen tettes ellen különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A város akkori új vezetése úgy találta, a cég korábban túl sok prémiumot adott a dolgozóinak, és külső vállalkozásoknak szervezte ki bizonyos feladatok végrehajtását, pedig azokat a munkákat maga is elvégezhette volna. A kft. korábbi ügyvezetője, Medgyesi Pál állította: a szakmai átlaghoz és az elvégzett munkához képest méltányos az a prémium, a kiszervezés pedig gazdaságos döntés volt.



A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói tanúkat hallgattak meg, áttanulmányozták a cég iratait. A vizsgálat határideje többször is lejárt, azt rendre meghosszabbította az ügyészség. Idén januárban a megyei főkapitányság kérésére az Országos Rendőr-főkapitányság bűnügyi főigazgatósága a Bács- Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságra bízta a nyomozást.



A határidőt legutóbb, nyolcadszor júniusban hosszabbították meg, október 23-áig. A döntés után, még augusztusban úgy határozott a Szegedi Járási és Nyomozó Ügyészség, hogy bűncselekmény hiányában megszünteti a nyomozást. A cég felszámolója azonban e határozat ellen panaszt jelentett be. Ennek helyt adott a Csongrád Megyei Főügyészség, és elrendelte a munka folytatását – írta kérdésünkre Szanka Ferenc csoportvezető ügyész, szóvivő. A vizsgálat befejezésének határideje most is egy ünnepi dátum: december 24.