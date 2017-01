Kipróbáltuk az időpontra rendelt lomtalanítást

Egy szétesőfélben lévő kanapé, egy rojtosra kopott régi szőnyeg, egy zsáknyi feleslegessé vált ruha és egyéb használati tárgyak, valamint néhány festékesvödör – ezektől a holmiktól szerettem volna megszabadulni mostanában. Amikor az ember Makó utcáit járja, itt-ott belebotlik hasonlókba, utcasarokra, erdőszélre vagy más félreeső helyre hajítva. Ezeket aztán a városgazdálkodás kénytelen elszállítani – nem olcsón: tavaly például 5 és fél milliót költött az önkormányzat arra, hogy 300 köbméter illegálisan lerakott hulladéktól szabadítsa meg a várost.



Kevesen tudják, hogy az illegális hulladéklerakás nem csupán tilos, de teljesen felesleges erőfeszítés is Makón, feltéve persze, hogy az embernek van szerződése a lakossági szemétszállításra, és a díjat is rendesen fizeti. A helyi szolgáltató, a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. ugyanis házhoz menő lomtalanítást is vállal, méghozzá ingyen, évente két alkalommal. Egyszerű polgárként kipróbáltam, és kiderült, a dolog egyszerű.



Felhívtam a társaság ügyfélszolgálatát (79/524-821) az igénnyel, ott kaptam egy mobilszámot, hogy egyeztessük a részleteket. Meg kellett mondanom az ügyfél-azonosító számot – ez a szerződésen vagy a számlalevélen megvan –, hogy ellenőrizni tudják, tényleg nincs hátralékom, majd egyeztettük az időpontot. Érdemes tisztázni, mit szeretnénk elvitetni, mert például építési törmeléket nem lehet. Azokon a napokon lehet a szállítást kérni, amikor a kukáskocsi is jön.



Ha mindez megvan, már csak a ház elé kell pakolni mindazt, amitől szeretnénk megszabadulni. Én ezt reggel 8 körül tettem meg. Délután hazatérve tapasztaltam: csakugyan sikerült megszabadulnom az öreg kanapétól és társaitól.