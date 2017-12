Királyhegyes pert nyert Makóval szemben

– Ha igaza van az embernek, akkor érdemes kitartania, és sohasem szabad megijedni: számomra ez a tanulsága ennek a pernek. Ültünk úgy egyeztetésen, hogy én az ügyvédemmel az asztal egyik oldalán, a túloldalon pedig a polgármester kollégám, a jegyző és egy komplett ügyvédi iroda – mondja Horváth Lajos királyhegyesi polgármester a Szegedi Törvényszék által most jogerősen lezárt eljárásról.



Makó és Királyhegyes ült szemben egymással a bíróságon. A két önkormányzat 2004-ben társult, a makói belvárosi iskola tagintézménye lett a királyhegyesi. A társulásba más községek is beléptek. Az akkori törvények alapján plusz állami támogatás is járt azért, ha a települések együtt működtetik intézményeiket. Szerződést kötöttek arról, hogyan számolnak el egymással. Makó önkormányzata 2010-ben egy kimutatást küldött Királyhegyes polgármesterének arról, hogy a 2004-től 2009-ig tartó időszakból a község még több mint 20 millió forinttal tartozik a városnak. – Az akkori ellenzékem ezt az értesítést lobogtatta, mondván, eladósítottam a falut – mondja Horváth Lajos.



Holott erről nem volt szó: adósság ebből akkor lett volna, ha a községi képviselő-testület elfogadja azt a kimutatást. Királyhegyes azt kérte a várostól, hogy a szerződésnek megfelelően, évről évre számoljon el, a megfelelő számviteli bizonylatokkal alátámasztva a tartozást. Ilyet azonban – Királyhegyes állítása szerint – nem mutatott a város. 2013 nyarán az akkori makói polgármester, Buzás Péter Királyhegyesen járt, és közölte: a város a bírósághoz fordul. Októberben elkezdődött a szerződésből eredő követelés iránti per. A felperes 20 millió 10 ezer 62 forintot követelt, és a jegybanki alapkamatot 7 százalékkal meghaladó kamattal számolt. Végül ebből már 35 millió forint is lett.



Az első ítélet már az új városvezetés idején született, elutasította a keresetet. Makó fellebbezett. A város úgy érvelt, márpedig a perben odaadta a vizsgálandó időszakra vonatkozó főkönyvi kivonatokat, bizonylatokat, amelyek megvannak. Az első évi dokumentumokat azért nem tudja megmutatni, mert azokat olyan számítógépes program tartotta nyilván, amely már nem használható. Szakértő vizsgálta, jogos-e a város követelése. Két elsőfokú eljárás is zajlott, majd a Szegedi Törvényszék Komáromi Zoltán vezette tanácsa végül úgy döntött, a felperes keresetét „bizonyítatlanság okából" elutasítja.



Ha Királyhegyesnek meg kellett volna fizetnie azt a pénzt, adósságrendezési eljárás indult volna. Az egész település működtetésére 14 milliót kap az önkormányzat az államtól, és bár vannak saját bevételei is, azokból sem tudta volna kifizetni ezt a pénzt.



Horváth Lajos lapunknak elmondta, az iskola mostani fenntartójával, az államot képviselő Hódmezővásárhelyi Tankerülettel nagyon jó a kapcsolatuk, minden információt megkap az önkormányzat az iskoláról.