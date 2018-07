Kíváncsiak voltak a makóiak az ízeltlábúakra

A rovarvilágot bemutató kiállítás június 15-én zárta kapuit a makói múzeumban. A Természettudományi Múzeum gyűjteményében különféle rovarfajokat, ízeltlábúakat, preparált rovarokat és többszörösére felnagyított rovarmaketteket is láthattak az érdeklődők.



– Az egyes fajokhoz fűződő legendákkal és kultúrtörténeti érdekességekkel is megismerkedhettek látogatóink. A kiállítás a szó szoros értelmében ízekre szedte az ízeltlábúakat. Izgalmas utazást is jelentett egy olyan birodalomba, amelynek lakói sokunk számára ismeretlenek, és éppen ezért sok érdekes meglepetést tartogattak – tudtuk meg Szikszai Zsuzsannától, a József Attila Városi Könyvtár és Múzeum igazgatójától.



Az interaktív tárlatot a hat hét alatt összesen 2506-an tekintették meg. A vándorkiállítás az országban sokfelé eljutott. Makóra egy európai uniós pályázat révén érkezett. A projektnek köszönhetően mintegy 1500 hátrányos helyzetű diák ingyen tekinthette meg a tárlatot, illetve vehetett részt múzeumpedagógiai foglalkozásokon. Számukra az utazás is térítésmentes volt.