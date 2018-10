Kocsi nélkül maradhat a rokkant asszony

Pintér Andrásné ujjai teljesen eldeformálódtak, ezért a mindennapi teendőit is nehezen tudja elvégezni. Ismét segítséget kér, hogy autóval eljusson az orvoshoz.

Fotó: Szabó Imre

– A pohár néha kiesik a kezemből. Enni csak villával tudok, de attól félek, már így sem sokáig – mondja az 54 esztendős apátfalvi Pintér Andrásné. Az asszony 80 százalékos rokkant. Egyéb problémái mellett gyógyíthatatlan sokízületi gyulladásban szenved, ujjai teljesen eldeformálódtak, így a járás, a mindennapi élet hétköznapi teendői is állandó küzdelmet jelentenek számára. Azért fordult lapunkhoz, olvasóink segítségét kérve, mert a család autóját, egy használtan vett fehér Suzukit le kellene vizsgáztatni, a hibáit megjavíttatni, erre azonban nincs pénzük. A műszaki október 7-én járt le.Kocsira pedig szükségük van: Erzsébetet rendszeresen kell orvoshoz vinni, de ezt busszal nem tudják megoldani. Nemcsak azért, mert a megállóig sem tud eljutni, de azért sem, mert pánikbeteg is, és a buszon alighanem rosszul lenne. Ha valakinek ismerős Pintérné neve, illetve a története, az nem téved: négy évvel ezelőtt is írtunk róluk. Akkor is az eleve használtan, 300 ezer forintért, mozgáskorlátozott-utalvánnyal vásárolt kocsival volt gond, amelyet végül egy jólelkű szegedi cégvezető javíttatott meg saját műhelyében ingyen, úgy, hogy még alkatrészeket is cserélt benne.Az apátfalvi Pacsirta utcában lakó Pintérné azt mesélte, azóta sem fordult jobbra a sorsa. Időközben irritábilis bélszindrómát is megállapítottak nála, ami miatt már az étkezés sem egyszerű. Rengeteg gyógyszert szed. A férje ugyancsak betegeskedik – érdekes, hogy most sem találtuk otthon, ugyanúgy, mint négy éve: akkor is, most is orvosnál volt. A lánya segít neki, például abban, hogy fel tudjon állni az ágyból, és kimenjen a konyhába enni, amit pontos időközönként kell megtennie.Egyébként havi 60 ezer forintot kap ő is meg a férje is, de a pénzből nem sok marad, miután a korábban felvett hiteleket törlesztik. – Például tüzelőre kellett – mondta Erzsébet, amikor megkérdeztük, miért vettek fel kölcsönt. Az önkormányzatnál most, miután unszolásunkra érdeklődtek a községházán, úgy tájékoztatták őket, lakhatási támogatással, illetve tűzifával támogathatják őket. Pintérné azt is elmondta: két gyereke van, ők azonban pénzzel nem tudják őt segíteni.