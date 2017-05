Kocsimosás miatt zárták el az utcai kutat

Ennél a makói kútnál hiába próbálkozott Kovácsné, szomjas maradt. Fotó: Szabó Imre

– Tavaly ilyenkor, de még októberben is folyt a víz a kútból, most viszont hiába nyomom. Pedig út közben néha jólesne belőle néhány korty, ráadásul szükség is lehetne rá, ha valaki az utcán lesz rosszul – mondtaaz Ady Endre és a Fűtő utca sarkán lévő világoskék kútnál a makói Kovács Zoltánné. Hozzátette: innen néhány sarokra, az Almási utcában sem folyik víz az ottani közkifolyóból. Hogy nem átmeneti műszaki hibáról van szó, azt lapunknak többen megerősítették a környék lakói közül.

Tudta?



1968-ban adták át a makói ivóvízhálózatot, és mivel a víz bevezetése a házakba csak fokozatosan történt meg, a közkutaknak évekig komoly feladatuk volt az ivóvízellátásban. Akkoriban több mint 70 volt belőlük, mostanra 48 maradt. Ma már alig van igény rájuk, de funkciójuk most is van – elzárni például csak akkor lehet a nem fizető fogyasztóknál az ivóvizet, ha van a közelben utcai kút.

A lakossági ivóvízellátásról gondoskodó Alföldvíz Zrt. lapunkat úgy tájékoztatta, bár a társaság üzemelteti a vízhálózatot, az utcai kutak az önkormányzat tulajdonában vannak. Fogyasztásukat, üzemeltetési költségeiket az önkormányzat fizeti. A városházán lapunkat úgy tájékoztatták, az említett kutakat nagy mennyiségű vízfogyasztás, nem rendeltetésszerű használat miatt zárták le. Nemcsak szomjat oltottak belőlük, hanem például autót mostak, permetezésre hordták a vizét.A polgármesteri hivatalban azt is megtudtuk, hogy tavaly 20 közkifolyót újítottak fel Makón. Az ivókutak műszaki felmérése, karbantartása, üzembe helyezése folyamatos. Van a városban megrongált kút is jelenleg, méghozzá a Patai téren – ezt ki fogják cserélni.