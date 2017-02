Költözik a Kálvin utcai orvosi rendelő

– Kívülről nagyon lerobbant állapotban van, de belülről is erősen kopott – mondta a makói Kálvin utcai rendelőből kilépve Hévézi Sándor.– Nem tudom megítélni, felújítani vagy másik épületbe költöztetni lenne jobb, de valamit mindenképp tenni kellene, ez így tarthatatlan – tette hozzá Hévézi Sándor.A 70-es években emelt épületegyüttes valóban elszomorító képet mutat: repedező falak, málló vakolat, beázó tető, elavult fűtőrendszer, tönkrement ajtók-ablakok jellemzik. Az elmúlt húsz évben nagyobb felújítás itt nem történt, az állagmegóvásra sem fordítottak komolyabb figyelmet, pedig naponta több százan, akár ezren is megfordulnak benne.A városházán megtudtuk, az épületegyüttest az önkormányzat műszaki osztályának szakemberei nemrég felmérték, és kiderült, hogy annak a résznek a felújítása, ahol az egészségügyi ellátás zajlik, közel 100 millió forintba kerülne. A teljes épület rekonstrukciója nagyságrendekkel több lenne. Az egész épület felújítását a szakemberek nem javasolják, hiszen a restaurálás csak ideiglenesen oldaná meg a problémát. A szerkezet elavult, ráadásul süllyed is – a felújítás összegét öt éven belül újra rá kellene költeni.Ennek fényében a városvezetés úgy döntött, felújítás helyett inkább egy jó állapotú önkormányzati épületbe költöztet minden ott működő egészségügyi ellátást: a gyermekorvosokat, egy fogorvost, a védőnői szolgálatot és a két háziorvosi rendelőt. Erre a Tinódi utca 8. alatti volt víziközműszékházat szemelték ki, ami ráadásul közel van a jelenlegi rendelőhöz. Erről Farkas Éva Erzsébet polgármester szerdán egyeztetett az orvosokkal, egészségügyi szakemberekkel. Az új hellyel kapcsolatban már meg is kezdődött az előzetes tervezés. Amint a képviselő-testület és a szakhatóságok jóváhagyják az elképzelést, indulhat a költözés.