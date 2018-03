Koronát kaptak a kövegyi babák: a megye legkisebb falujában születik a legtöbb gyerek

– Szerintem nem vakmerő dolog babát vállalni Kövegyen: aki akar, tud boldogulni – mondta vasárnap délelőtt, a kisgyermekeseket köszöntő ünnepség után Takács Zoltán. Ő őstermelő, állatokat tart, gazdálkodik, de a többi fiatal is talál munkát, például a környező gyárakban. Egyébként kövegyi születésű, párja, Botos Nikolett pedig eredetileg klárafalvi. Nemcsak a 9 hónapos Ramónát nevelik: a csöppségnek még 3 nővére van.– A nagyobbak már segítenek is nekem – mondta büszkén a fiatal édesanya.A megye legkisebb, 404 lelket számláló faluja a hétvégén kitüntetést kapott: viselheti a királykisasszonyok és királyfiak otthona címet. Az önkormányzat erről emléktáblát kapott, az érintett családok – szám szerint 8 – pedig emlékérmet és különböző ajándékokat, méghozzá a Család- és Esélyteremtési Önkéntes Ház nevű, országos civil szervezet szegedi irodájától.Vezetője, Hegedűs Sándor lapunknak elmondta, a kövegyiek azzal érdemelték ki a megtiszteltetést, hogy az elmúlt két évben lélekszám-arányosan itt született a legtöbb baba Csongrád megyében. Ezt a címet idén először adták át a megyében.A vasárnap délelőtt a faluházban megtartott ünnepségen a polgármester, Galgóczkiné Krobák Mária örömmel segédkezett az emlékérmek átadásában, majd vette át az önkormányzatnak járó emléktáblát. Mint megtudtuk tőle, miközben a kis falvakra általában jellemző az elöregedés, a fogyatkozás, Kövegy lélekszáma az elmúlt évben nem csökkent.Úgy gondolja, ez annak köszönhető, hogy ez egy csendes, családias falu két közeli város között, ahol ráadásul olcsók az ingatlanok – 1,2 millióért például már egészen jó kis házat lehet kapni. Az önkormányzat is vásárolt a közelmúltban ilyet, felújította, majd jelképes díjért bérbe adta egy fiatalnak.