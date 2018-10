Koszorúzás és zászlófelvonás az 56-os hősöknek Makón - fotók

A makói ünnepség a hagyományoknak megfelelően zászlófelvonással, majd koszorúzással kezdődött: a forradalomhoz köthető makói emlékhelyeknél, azaz a Forradalmi Ifjúsági Szövetség, Fazekas Lajos rendőrkapitány, valamint Institóris Ildikó gimnazista emléktáblájánál.A Csanád vezér téri '56-os kopjafáknál Lázár János honatya többek között arról beszélt, hogy ’56-ban ez az ország szabadságot, nemzeti szuverenitást és polgárosodást akart, meg akart szabadulni a nemzeti érdeket eláruló politikusaitól. És meg akart szabadulni attól a kommunista tempótól is, amely a valódi cselekvés helyett csak üres dumát kínál a népnek. Hozzátette, ettől a mentalitástól, ezektől az emberektől máig sem szabadultunk meg: ők most épp Brüsszelből várják az internacionalista segítséget.Arról is szólt, hogy ország és azon belül a településeink mindig akkor voltak sikeresek a történelmük során, amikor a sorsukat cselekvőképes, tetterős vezetőkre bízták. Nem olyanra, aki helyben elvégzendő munka helyett inkább budapesti interjúkat ad vagy facebook-bejegyzéseket írogat arról, hogy mi vagy ki miatt nem képes elvégezni a feladatát. Úgy vélte, ha valaki egy győztes országban vesztes várossá tesz egy települést, az áruló. Árulója a közösségének, árulója az ’56-os örökségének.Az ünnepséget a Návay-szakgimnázium diákjainak műsora, a történelmi egyházak képviselőinek imája, majd koszorúzás zárta.