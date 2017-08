Kotorják végre a bűzös makói csatornát - de most büdösebb, mint volt

Semmi kétség, kotorják a csatornát. Már éppen ideje volt. Fotó: Szabó Imre

A makói Nagyér-csatorna pillanatnyilag büdösebb, mint volt – tapasztaltuk a helyszínen járva. Ez azonban minden bizonnyal csak átmeneti jelenség, és annak tudható be, hogy megkezdődött a csatorna nyitott szakaszának ígért tisztítása, méghozzá a kórház felőli oldalon, egy nagyjából százméteres szakaszon. A partra kitermelt hordalék, iszap és bomló növényzet okozza a kellemetlen szagot, ezt azonban el fogják szállítani. A kórház és a csatorna közti, egyébként nehezen járható utat a munkálatok idejére lezárták.

Mint megírtuk, a makói Nagyér-csatorna partján lakó Kiss Norbert a kellemetlen szagot árasztó csorgóról egy hónappal ezelőtt videót készített, majd aláírást gyűjtött annak érdekében, hogy azt fedjék le. Az önkormányzat erre azzal reagált, a lefedés több tízmilliós költségére keresik a pályázati forrást, viszont legalább kikotorják a medret jó egy kilométer hosszan, hogy a pangó, rothadó növényzettel teli víz le tudjon folyni. Szerződést is kötöttek egy vállalkozóval, aki 2 millió plusz áfáért ígérte elvégezni a munkát. Ennek kezdését eredetileg júliusra ígérték, de közben laborvizsgálattal el kellett hárítani az azzal kapcsolatos aggályokat is, hogy kell-e külön ártalmatlanítani a kitermelt iszapot.Kiss Norbert most azt mondja, nagyon örül, hogy végre megkezdődött a kotrás, és várja, mikor lélegezhetnek fel. A városházán lapunkat úgy tájékoztatták, a munkával nagyjából egy hét alatt fognak végezni – addig türelmet kérnek a környéken élőktől, illetve a szervizút használóitól.