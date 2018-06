Kövegy: a falu, ahol már két éve nincs kocsma

Kocsma már nincs Kövegyen. Vannak, akik nosztalgiával gondolnak vissza az ottani világmegváltós beszélgetésekre. Fotó: Kovács Erika

– Szerintem nem baj, hogy nincs a faluban se kocsma, se dohánybolt. Aki cigarettázni meg inni akar, annak el kell menni másik településre. A távolság talán egy kicsit le is szoktatja az embereket a káros szenvedélyről. Így legalább nincs éjjel hangoskodás, mint volt korábban, amikor hazafelé mentek olyanok, akik többet ittak, mint kellett volna – mondta Bíróné Flórián Magdolna . A megye legkisebb településén, a 400 lelkes Kövegyen 2016 őszén zárt be a kocsma. A település polgármesterének fia üzemeltette.– A fiam mezőgazdasággal is foglalkozott, és a kocsmát is működtette. Családtagként én is sokat segítettem neki. Sok volt a két tevékenység együtt, úgy döntött, hogy a mezőgazdaságot viszi tovább – tudtuk meg Galgóczkiné Krobák Máriától. Nem egyik napról a másikra történt a bezárás, tudták az emberek, hogy ez bekövetkezik. Megszokták, hogy nincs italbolt. Más településeken is van ez így. Régebben, 15-20 évvel ezelőtt még közösségi hely volt a kocsma. Onnan szerezték be az információt. A technika segítségével ez napjainkban házhoz megy. A mai fiatalok jó része a Facebookon beszélget. Egyre kevesebben jártak az italboltba, találkozás céljából is. Viszont van két bolt a faluban, ahol bevásárlás közben is meg-megállnak az ismerősök beszélgetni egy kicsit. Az egyik bolt előtt padokat helyeztek ki, oda is lehet ülni.– Önkormányzatunk is tervezi több pad kihelyezését a közterületekre. A játszótér is jó találkozóhely a szülőknek, nagyszülőknek. Most van egy pályázatunk, ha nyerünk, akkor felnőtteknek készül a játszótér mellett egy szabadtéri fitneszterem. Vannak olyan tereink, ahol mód nyílik a találkozásra – véli a település vezetője.A polgármesteri hivatalnak hatalmas kertje van, virágokkal, örökzöldekkel, padokkal. Ott is lehetne találkozni, ha jó az idő. Ám megtudtuk, csak kevesen használják ki a lehetőséget.– Nekünk hiányzik a kocsma. Nem inni jártunk oda, hanem beszélgetni, találkozni másokkal. Korábban voltak itt bulik és főzések is. Mivel helyben kevés a munkalehetőség, sok fiatal elköltözött, és szétszakadtak a társaságok. Kevesebb lett a vendég, ez vezethetett a bezáráshoz – vélte Kálló Renáta – Itt nem az ivás volt a lényeg, hanem a közösség. Sokan inkább csak beszélgetni jöttek. Voltak átutazó törzsvendégeink is, akik menet közben mindig megálltak egy kávéra – emlékezett vissza Kálló Tímea, aki korábban a kocsmában dolgozott. Szerinte jó lenne leülni most is. Akik eddig a kocsmába jártak, most a bolt előtt ülnek le a padra, de az nem az igazi.– Ebben a kocsmában mindent megtudott az ember, akár földeladásról volt szó, vagy ha valakinek megbetegedett a jószága, még azt is ott tudtuk meg – mesélte a 19 éves Juhász Gábor . Hozzátette: voltak olyanok is a kocsmában, akik szinte reggeltől estig ott voltak, nem sokat ittak, hanem beszélgettek. De voltak olyanok is, akik megitták a magukét. Ők valószínűleg nem szoktak le az italról, hanem beszerzik máshol, például a boltban. – Azért jó lenne egy olyan hely, ahol le lehetne ülni, beszélgetni. Telefonon meg Messengeren az nem az igazi... – tette hozzá.