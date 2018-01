Kövegy a nyugalom szigete volt: a lélekszám maradt, mégis gyarapodott a legkisebb falu

Galgóczkiné Krobák Mária polgármester jellemzése szerint nyugodt volt az elmúlt év Kövegy számára, amely a legkisebb a megyében. Egy év alatt a lélekszáma nem változott: most is 404 fős, mint egy évvel korábban, ugyanis éppen annyian születtek, mint ahányan elhunytak egy esztendő alatt.A község közben persze fejlődött is. Fontos, hogy a közmunkaprogramban mindenki kapott lehetőséget dolgozni. Vannak, akik zártkerteket művelnek, mások a csatornákat, járdákat tartják rendben, és van egy hölgyekből álló csapat is, amely kézműves termékeket készít – sző, varr, fazekaskodik. Összesen 24 emberről van szó.Tudták segíteni a rászorulókat, meg tudták ajándékozni az időseket, a kisgyermekes családokat, még mikuláscsomagot és kalácsot is osztottak. Ez önmagában talán apróság, de fontos gesztus – jegyzi meg Galgóczkiné. Meg kell említeni azokat a beruházásokat is, amelyek idén tavasszal indulnak, de a forrást még tavaly nyerte el rájuk a falu. Ilyen az Arany János utca burkolása, ami 8 millióba fog kerülni, az új családsegítő központ kialakítása az orvosi rendelő mellett 20 millióból, illetve a könyvtár és a polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése, felújítása 38 milliós beruházással.Kövegy egyébként rendelkezik egy 32 férőhelyes vendégházzal is, ami – mint megtudtuk – nagyon népszerű. Ennek magyarázata az, hogy a falu csöndes, barátságos, nincs innen messze Gyula és Tótkomlós, de Makó sem, amely új fürdőjével komoly vonzerőt jelent. Az évekkel korábban bezárt, amúgy szépen parkosított, felújított idősotthon épületében alakították ki, és most főként diák-, illetve nyugdíjascsoportok keresik fel rendszeresen.