Kövegyen nincs kocsma, de van medve - ennél a kápolnánál látták a Tótkomlós felől érkező macit

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette: ismét medve érkezett a megyébe. Lapunk információi szerint a fotón látható kövegyi kápolnánál bukkant fel a mackó, amelyről tegnap hírt adtunk: Orosházánál és Tótkomlósnál is látni vélték. Ezek szerint nem csak vélték, hanem tényleg látták.A rendőrség, a nemzeti park munkatársai és a vadászok drónnal is kutatnak utána - amint további információt kapunk, frissítjük cikkünket.