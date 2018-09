Kövesdi Györgynek elállt a szava a makóiak láttán

– Nem kaptam levegőt, úgy meglepődtem. Azóta újranéztem vagy négyszer, és csak azt tudom mondani, kitűnő munka, és nagyon kedves meglepetést okoztak vele – mondta a soproni Civitas Pinceszínház vezetője, Kövesdi György arról a kisfilmről, amellyel 49. születésnapján a Makói Teátrum csapata köszöntötte őt.A néhány perces alkotásnak külön története van. A 45 esztendeje, jelenleg 13 taggal működő társulat egyik tagja, Matyasovszki Bea a nyár derekán kereste meg lapunkat azzal, hogy vezetőjüket szeretnék meglepni egy makói társaság üdvözletével. Hogy miért?– Színházunkban van egy szállóige, amely már legalább 30 éves – írta a színésznő.– Mi egy önfenntartó színház vagyunk, mindenkinek van civil foglalkozása, így néha nehéz az előadások egyeztetése. De a szállóige szerint: ha jön a makói csoport, akkor az ő kedvükért bizony mindenkinek rá kell érnie!Hogy pontosan honnan ered ez a szólás, arra már nem emlékszik senki, de Sopronban mindmáig gyakran elhangzik a fárasztó próbák vagy a szervezőmunka közben. Ami biztos: Soprontól a magyarországi városok közül Makó van a legmesszebb, légvonalban 337 kilométerre – ez adja a szólás jelentőségét, értelmét.Matyasovszki Bea lapunk közvetítésével felvette a kapcsolatot a Makói Teátrum vezetőjével, Varga Norberttel, aki csapatával együtt örömmel vállalta, hogy elkészítik a meglepetésfilmet. A vidám, hangulatos alkotás, amelynek forgatókönyvébe Bea közreműködésével több utalást is beleszőttek a soproni társulatról, arról szól, hogy a makói csapat tagjai elhatározzák, meglátogatják a soproni kollégákat, de a nagy készülődésben végül lemaradnak a buszról.– Érdekes volt a feladat, és valamennyien jó szívvel vállaltuk – mondta Varga Norbert.Kövesdi György, aki civilben egy hangosítással és fénytechnikával foglalkozó vállalkozás vezetője, lapunknak azt mondta, még nem volt alkalma külön is megköszönni a makóiak kedvességét, de hamarosan megteszi. – Még az is lehet, hogy meglátogatom valamelyik előadásukat, és akkor nekik is lesz egy hasonló szólásuk, mint a miénk – tette hozzá az ünnepelt.