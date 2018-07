Követendő példa a szegedieké: közös kirakatot nyitnak a makói cégeknek

Az egymásnak munkaerőt kölcsönző fiatal szegedi vendéglátósok kezdeményezését követendő példának tartja a Marosmenti Vállalkozók Szövetsége. A szervezet szerint egyes szakmákban Makón is lehet tapasztalni, hogy a versenytársak segítik egymást.



Ám jellemző az is, hogy bizalmatlanul tekintenek arra, akik ugyanarról a piacról él. Ennek sokszor csak az az oka, hogy tudnak egymásról évek óta, de még egy kávét sem ittak együtt. Ezen a helyzeten szeretne változtatni a szövetség, amelynél nemrég tisztújítást tartottak. Kozák Erika, a Váll-Ker Kft. gazdasági igazgatója lett az elnök. A két elnökségi tag: Asztalos Péter, a BarZak Kft. ügyvezetője, valamint Molnár Viktor, a Kalkulus Könyvelőiroda ügyvezetője.



– Segíteni akarjuk a vállalkozókat minden adó- és munkaügyi változásnál, és a mindennapi működésben is. Az információ mellett más előnyt is szeretnénk biztosítani a tagok számára, most van egy telefonflottánk, kedvező percdíjakkal, de más szolgáltatókkal is tárgyalni fogunk.



Az előző elnök, Tóth István kezdeményezésére két évre bérbe vettük az önkormányzattól a Kaszinó épületét. Itt a makói vállalkozások termékeit, szolgáltatásait bemutató kiállítást tervezünk. Együtt jelenünk meg a szeptemberi hagymafesztiválon is. Szeretnénk, hogy kapjon Makón díjat az év vállalkozója, életműdíjat tervezünk és bált. Felvettük a kapcsolatot nonprofit szervezetekkel. Ötleteket várunk, hogyan, miben tudunk még segíteni – mondta lapunknak Kozák Erika.



Első rendezvényükre, amely az adatvédelemről szólt, közel hetvenen kíváncsiak voltak. Harmadennyi résztvevőre számítottak, a makói szokásokat ismerve. A tisztújításkor huszonhat tagja volt a szövetségnek, mostanra ötvenöten fizettek tagsági díjat.



– Van tizenöt új vállalkozó, aki korábban nem volt tagja a szövetségnek. Siker lenne, ha eljutnánk hetven-nyolcvan főig, mert az már számottevő közösség – mondta Asztalos Péter.



– Tárgyaltunk a kamarával is, amely nagyon jó előadásokat szokott szervezni, de az ezekről szóló információ nem mindig jut el az érintettekhez. Ebben segíteni fogunk. Mi pedig legközelebb Fülöp Péter PR-szakértőt hívjuk el. Fontosnak tartjuk, hogy ebben a körben legyen szó arról, hogyan szokás profi módon kapcsolatot teremteni, hogyan érheti el a vállalkozó, hogy a városban tudják róla, mire vállalkozik, melyik a cége.



Köszönjük, hogy egy előadás-sorozatunk költségeit a makói önkormányzat magára vállalta. Ezek olyan estek lesznek, ahol egy asztalhoz ülünk, a szünetben beszélünk egymással, és ez ugyanolyan fontos lesz, mint maga az előadás – tette hozzá.



Molnár Viktor közel kétszáz vállalkozással áll kapcsolatban. Az a véleménye, hogy az akadály, amit a szegedi vendéglátósok átléptek azzal, hogy segítenek egymásnak, elég magas kerítés. A szövetség már azzal nagyon sokat tud segíteni, ha el tudja érni, hogy idővel oldódjon a bizalmatlanság.