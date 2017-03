A ferencvárosi vendéglátóhelyen a 37 éves budapesti M. Sándor és üzlettársa, a 30 éves budapesti G. István rendszeresen új pszichoaktív anyagot árult. A terjesztők március 8-án délután Makóról, Kiskunhalasról és Turáról érkeztek a vendéglátóhelyre, hogy drogot vásároljanak a két férfitól. Először a 49 éves K. Béla és a 26 éves B. Béla érkezett a sörözőhöz, majd a megvásárolt anyaggal visszamentek az autójukhoz, ahol a BRFK nyomozói a Szegedi Rendőrkapitányság közreműködésével elfogták őket. A rendőrök az egyik makói férfi ruházatának átvizsgálásakor 201,46 gramm új pszichoaktív anyagot találtak.



Ezután a 31 éves K. Csaba és a 29 éves K. Csaba - szintén kábítószer-vásárlás céljából - ment be a sörözőbe, majd miután visszamentek az autójukhoz, őket is elfogták a nyomozók. Az egyik kiskunhalasi férfitól 491,79 gramm új pszichoaktív anyagot foglaltak le. Ezt követően a rendőrök éppen akkor mentek be a vendéglátóhelyre, amikor a 29 éves turai B. Márió is új pszichoaktív anyagot akart vásárolni. Az intézkedés megkezdésekor M. Sándor és B. Márió a kristályos anyagot megpróbálták a lefolyóba öntve eltüntetni, de a nyomozók megakadályozták.



A rendőrök a helyiségben több mint 2,5 kilogramm új pszichoaktív anyagot, egy digitális mérleget, valamint a kereskedőknél közel hatmillió forint készpénzt és valutát találtak. A BRFK nyomozói a hét férfit új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd B. Márió kivételével őrizetbe vették őket.