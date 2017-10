Kukoricáztak a nagymágocsiak - galéria

Látszott, hogy szoktak a felnőtteknek segíteni. A többi gyerek is nagy élvezettel vetette bele magát a kukoricakupacba. A szülők mesélték, hogy gyermekkorukban szinte mindenkinek volt kukoricája.A felnőttek segítettek egymásnak, a gyerekek pedig ugyanígy játszottak kint a kukoricaföldön, mint a mostani gyerekek a fosztónapon. A nosztalgianapon az idősebbek megmutatták, hogy milyen játékokat lehet készíteni a csuhéból.– A férjem halála után nagyon egyedül éreztem magam. Kellett valami, amivel elterelem a gondolataim.Így jött a kézműveskedés, többek között a csuhézás is – mondta a nagymágocsi születésű Sipos Imréné, aki néhány éve egy négy és fél méteres alkotást is készített kukoricacsuhéból, aminek a Búza útja címet adta. Nagymágocson pedig megmutatta a gyerekeknek és az érdeklődő felnőtteknek, hogyan lehet angyalkát, babát, vagy éppen karácsonyfadíszt készíteni csuhéból.A fosztónapon hirdették ki a népmesékhez kapcsolódó rajzpályázat eredményét is. Ovis kategóriában Böszörményi Villő, az 1–2. osztályosok között Pesti Jázmin, a 3–4. osztályosoknál Surinya Zsombor győzött, míg a felsősöknél Ottroba Tímea rajza lett a legszebb.A fosztónapon a nyugdíjasklub vízenkőttet, töpörtyűs pogácsát és kenyérlángost sütött a résztvevőknek a falu idén elkészült közösségi kemencéjében.