Lakóterület lehet Lesi városrészből

– Ha csak egy papírt kapunk, akkor semmi értelme. Ha ezzel fejlesztések is járnak, például lesznek járható utak, megoldják a közvilágítást és a szemétszállítást a portánk elől, akkor viszont nagyon jó ötletnek tartom – mondta a makói Lesi egyik családi házában élő Kardos Zoltán.



Arról az elképzelésről kérdeztük, amivel a körzet önkormányzati képviselője, Toldi János állt elő, nevezetesen hogy a városrészt nyilvánítsák lakóterületté.



A Maros-töltés és a vasúti sín közti területen öt utca van, a házak számozottak, és bár a legtöbb telek hétvégi kiskert vagy üdülő, több mint félszáz család, azaz 150-200 ember életvitelszerűen, lakóházban él itt.



Számuk ráadásul gyarapszik, hiszen itt az ingatlan viszonylag olcsó, ráadásul sokakat vonz a csönd és a tiszta levegő. Hátrányt jelent viszont az infrastruktúra teljes vagy részbeni hiánya – nyomban szembetűnő például, hogy az utak porosak, illetve hogy a villanykarókon nincs lámpa.



A lakóterületté nyilvánítás ötletével ott lakók keresték meg Toldit. Ennek éppen az volna az előnye – mondja a városatya –, hogy a városi léttel járó közszolgáltatások onnantól kezdve megilletnék az ott élőket.



Hátránya viszont, hogy megemelkedhetne a kommunális adó, illetve hogy maga a hivatalos eljárás is igen költséges, és ebből minden bizonnyal a lakóknak is részt kellene vállalniuk. Hogy ez pontosan mennyibe kerülne, annak a képviselő még nem járt utána.



– Ha a többség szeretné, én sem tiltakozom ellene – mondta az elképzelésről Török Jenő, akinek a Lúdvári utcában van háza.



Neki az úton kívül más nem hiányzik: télen fával fűt, finom és jó minőségű vizet a fúrt kútból szerez, árammal pedig rendelkezik, még műholdas tévéadásokat is tud nézni. Medgyesi Bence, aki épp gyümölcsöt szüretelt a kertben, ezzel szemben úgy vélte, ez teljesen felesleges volna.



– Szilárd utat én is szeretnék, de szerintem ez enélkül is megoldható. Maradjon Lesi olyan kiskertes, barátságos hely, mint amilyennek megszerettem! – tette hozzá.