László gyógyulására költik a támogatást: az orvosok lemondtak róla az agyvérzés után

– A mosógépünk rossz, a tetőnk beázik, télre még tüzelőt sem tudtunk venni, de nem erre költünk, mert nem ez a legfontosabb. László rehabilitációjára fordítjuk a pénzt – mondta az apátfalvi Herczegné Kóródi Anikó, amikor arról kérdeztük, mi lesz annak a 200 ezer forintnak a sorsa, ami kiadónk alapítványától érkezik a család számlájára.Pénteken megírtuk, férje, a most 45 éves Herczeg Lászó tíz évvel ezelőtt kapott súlyos agyvérzést; három hónapig feküdt kómában, az orvosok lemondtak róla, de az egy évtizednyi kitartásnak, szeretetteljes ápolásnak köszönhetően ma már abban bízik, hogy egyszer búcsút inthet a kerekesszéknek.

Bár a szavakat még mindig nehezen formálja, a lakásban már közlekedik, és egész nap gyakorol, fejleszti izmait, egyensúlyérzékét, amelyben szakemberek is segítik.A Lapcom Média Alapítvány felajánlásából a szegedi Szent Vincent rehabilitációs központban folyó kezelést fogják finanszírozni. Lászlót itt tanítják járni. Igaz, egyelőre szünetelnek a foglalkozások, mert most nincs, aki nap mint nap bevinné a férfit a megyeszékhelyre.Anikó örömmel mondta, cikkünket többen megosztották a Facebookon, és nagyon sok kedves, szívhez szóló jókívánságot, bátorító üzenetet kaptak hozzászólásként – sorstársaktól is. A faluban, személyesen ugyancsak sokan reagáltak hasonlóképp. Mint mondta, ez számukra ugyanolyan fontos, mint az anyagi segítség.