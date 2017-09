László szeretne egyszer búcsút inteni a kerekesszéknek - fuvarral is segítik Herczegéket

Megírtuk: a most 45 éves Herczeg László 10 évvel ezelőtt kapott agytörzset is érintő súlyos agyvérzést Három hónapig feküdt kómában, az orvosok lemondtak róla , de az egy évtizednyi kitartásnak, szeretetteljes ápolásnak köszönhetően ma már abban bízik, egyszer búcsút inthet a kerekesszéknek. Bár a szavakat még mindig nehezen formálja, a lakásban már közlekedik, és egész nap gyakorol, fejleszti izmait, egyensúlyérzékét – szakemberek is segítik.A családot a Lapcom Média Alapítvány 200 ezer forinttal támogatta, amihez olvasóink további közel 400 ezret adtak össze. Úgy tervezték, a pénzből a szegedi Szent Vincent rehabilitációs központban zajló kezelést fogják finanszírozni, eddig azonban nem tudták megoldani a rendszeres utazást a megyeszékhelyre. Lászlót busszal nem, csak autóval lehet vinni. A napokban a család kérésére a falu képviselő-testülete úgy döntött, erre a célra felajánlják az önkormányzat mikrobuszát. Szekeres Ferenc polgármester a részletekről azt mondta, alkalmazkodnak a kezelések időbeosztásához, és előzetes egyeztetés alapján bármikor elviszi a busz Lászlót. „Addig visszük Lacit, amíg teljesen meg nem gyógyul" – tette hozzá a falu első embere.