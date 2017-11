Láthatóbbak lettek a biciklisek az Árpád utcán, de a gyalogosoknak hiába kérnek lámpát

A biciklisek már nagyobb biztonságban érezhetik magukat a veszélyes kereszteződésben – a gyalogosoknak még várniuk kell a lámpára. Fotó: Szabó Imre

Ha csak a kerékpárosok számára is, de biztonságosabb lett a makói Szegedi és Árpád utca kereszteződése – tájékoztatott Hadik György önkormányzati képviselő. A 43-as főútvonal egyik forgalmas belvárosi kereszteződéséről van szó, amelyről megírtuk: kétszáz aláírást gyűjtöttek össze helybeliek azért, hogy a zebrához telepítsenek jelzőlámpát is, mert sok gyerek kel át nap mint nap, és két súlyos baleset is történt itt a közelmúltban. Az út gazdája, a Magyar Közút azonban indokolatlannak tartotta a kérdést.

Hadik György, aki a városi közlekedési rendszer átszervezésének ötletgazdája, elmondta: a bicikliseknek eddig az Árpád utca városközpont felőli oldalán kellett az átkelőig kerekezniük, így a centrum irányából érkező kocsik vezetői előtt hirtelen, takarásból bukkantak fel. Most ezt a bicikliutat áttelepítették az Árpád utca másik oldalára. Az így feleslegessé vált régi bicikliútszakaszt már lezárták, a dísztéglákat fel fogják szedni, és befüvesítik a területet. Raktak ki a kerékpárosokat útba igazító táblákat is.A képviselő azt is elmondta, a városi közlekedés átszervezésének második, centrumon kívüli területeket érintő részéről – az internetes konzultáció alapján – már megszületett a testületi döntés, a munkálatokat tavasszal végzik el, összesen közel 8 millió forintból. Ami pedig a Szegedi utcai kereszteződést illeti, a város továbbra is szeretné elérni, hogy legalább egy figyelmeztető lámpát kapjon.