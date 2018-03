Lázár az újabb elkerülő útról

Mint mondta, a tervezés már folyik, tegnap a nyomvonal terveit is megkapta. Az út 6 kilométeres, 2 sávos, teherforgalmat is bíró lesz, a beruházás pedig legalább 10 milliárdba fog kerülni – tette hozzá. Azt is elmondta, hogy a makói városvezetéssel olyan fejlesztésekről is tárgyal, mint például az ipari park fejlesztése és új szállodák létesítése a belvárosban, központi támogatással.



A választásról azt mondta, az emberek nem róla, hanem a saját sorsukról fognak dönteni – például hogy mennyi legyen a személyi jövedelemadó. Emlékeztetett, 2010 előtt 150 ezer forint után 38 százalék volt az szja, most 15, a következő ciklusra pedig egy számjegyűt terveznek. Azt is elmondta, hogy a gyerekek utáni adókedvezmény sorsa egy esetleges kormányváltás után valószínűleg a megszüntetés lenne, hiszen a korábbi kormányok nem pártolták ezt a kedvezményt – most a 2 gyermek után járót 1 millióan veszik igénybe.