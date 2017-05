Lázár János és Semjén Zsolt felavatta az országzászlót Makón

Az országzászlót jelentős részben közadakozásból állították. Fotó: Szabó Imre

Szerdán délután a Csanád vezér téren felavatták a makói országzászlót. Mint köszöntőjében Farkas Éva Erzsébet polgármester is emlékeztetett rá, az eredetit, amely a trianoni tragédia fölött érzett fájdalmat volt hivatva hirdetni, alig néhány év után lebontották és pótlására a rendszerváltás után sem került sor egészen mostanáig.Az énekkarosok, fúvósok, néptáncosok és honvédek közreműködésével megtartott ünnepség egyik szónoka, Lázár János honatya-miniszter többek között arról beszélt, hogy az országzászló, amin a nemzeti lobogó mindig félárbocra van engedve, a csonkaság emlékműve. Arra emlékeztet, hogy Trianon gyászát még nem dolgoztuk fel, de arra is, hogy azok, akik a magyarság tragédiáját okozták, illetve haszonélvezői voltak, még mindig nem kértek bocsánatot. Hangsúlyozta: földet nem kérünk vissza, de ragaszkodunk ahhoz, hogy legyen vége a Kárpát-medencében a magyarság lopakodó elnyomásának. Erre rímelt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszéde, aki hangsúlyozta: az elszakított területen élő magyaroknak járnak mindazon jogok, amelyek például a katalánoknak vagy a tiroli osztrákoknak is, hiszen nem vagyunk másodrendű európai polgárok. Hozzátette, nekünk, magyaroknak a világgal szembeni kötelességünk is, hogy megőrizzük magyarságunkat, hiszen nélkülünk szegényebb lenne.

Az új országzászló, amelyet Kiss Rigó László megyés püspök áldott meg, csaknem pontos mása annak, amit 75 évvel ezelőtt avattak fel Makón. A különbség annyi, hogy ez nem a város főterén áll, valamint hogy tartalmaz egy ereklyét is, amely az elszakított vármegyék földjéből is tartalmaz néhány szemet.