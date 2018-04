Lázár János Makón vette át megbízólevelét - fotók

Lázár az elkövetkező négy évről azt mondta, 8 évi fővárosi politizálás után minden értelemben vissza akar térni a szülőföldjéhez, és hogy ez lesz politikai pályafutásának egyik legfontosabb fejezete. A politika lényege ugyanis most szerte Európában, de Amerikában is vidéken dől el: történelmi tetteket csak azok a politikai erők tudnak elérni, amelyek mögött ott áll a vidék.

– Ugyanazt üzenem a drukkereimnek és az ellendrukkereimnek, csak más előjellel: a választóknak hála visszatértem, maradok és küzdök tovább! – mondta csütörtök délután a makói városháza zsúfolásig megtelt dísztermében Lázár János (képünkön), miután parlamenti képviselői megbízólevelét a választási bizottság elnökétől, Feketéné Szemző Margittól átvette. A régi-új honatya családjával együtt érkezett. Az ünnepséget – mint mondta – azért nem Hódmezővásárhelyen tartották, mert ezzel szerette volna megköszönni a makói, Makó térségi választók kitüntető bizalmát, nagyarányú támogatását. Ám hangsúlyozta azt is, hogy mindenkinek a képviselője akar lenni.Mint fogalmazott, a nagypolitika erejét akarja elhozni a Dél-Alföldre, és a Dél-Alföld hangját elvinni Budapestre, Brüsszelbe. Arról is beszélt, hogy az előző két ciklusban Magyarország közelebb került a polgárosodáshoz, a vidék a felemelkedéséhez. Most ebben a munkában nagyobb fokozatra kell kapcsolni, és ehhez szövetséget ajánl mindenkinek, különösen a fiataloknak.