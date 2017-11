Lázár: kényszerházasságból érdekházasság lett a makói és vásárhelyi választókerület összevonásából

– Amikor összevonták a makói és a hódmezővásárhelyi választókerületet, sokan azt mondták, ez kényszerházasság – mondta makói fórumán tegnap este Lázár János honatya-miniszter.



Hozzátette: úgy látja, azóta ebből érdekházasság lett, és reméli, lesz egyszer még szerelmi is. Makón az összevonás miatt sokan aggódtak, Lázár szerint azonban a helyi kórház példája is mutatja, hogy az együttműködés hasznos lehet: az intézmény elkerülte a bezárást, sőt komoly fejlesztésen is átesett, és még makói vezetője is van.



A Kálvin téri református iskolában rendezett fórum egyik résztvevője, Tóth-Kása László megkérdezte Lázárt, igaz-e, hogy a következő ciklusban nem szeretne miniszter lenni. Azt válaszolta, számára az a legfontosabb feladat, hogy 100 ezer embert képvisel a Parlamentben, ami ezen túl van, másodlagos. Ahhoz mindenképp ragaszkodni fog, hogy családjával együtt Vásárhelyen éljen, és megtapasztalta, hogy nehéz egyszerre két lovon ülni – pláne, ha a kettő között van 200 kilométer. Azt is elmondta, szerinte Orbán Viktornál jobb miniszterelnöke nem lehet az országnak, és egyedül őt tudja főnökeként elfogadni.