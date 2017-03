Lázár ragaszkodik a Heineken-törvényhez

A sörháború újabb állomását jelentő elképzelésről azt mondta: nem titkoltan a Heineken ellen irányul, hiszen a multicég Székelyföldön magyar érdekeket sért, és ez nem maradhat következmények nélkül. Megjegyezte, egyébként egész életében mindössze egyszer, unszolásra ivott sört, jobban szereti a bort, olykor a pálinkát.



A honatya-miniszter választási fórumon járt a határközségben. Azért jött, hogy támogatásáról biztosítsa az időközi választáson a polgármesteri tisztségért induló jelenlegi alpolgármestert, Locskai Zoltánt. Mint mondta, a falu azzal kockáztatja a legkevesebbet, ha olyasvalakit választ, aki már most is részt vesz a vezetésben. Azt ígérte, a község fejlesztését továbbra is támogatja – ennek részeként megemlítette a két elkerülő út építését.