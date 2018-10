Leégett a házuk - olvasóinknak köszönhetően jobbra fordul a sorsuk: új otthon vár az Ottlokán családra Makón

Ottlokán Lászlóné Makón igyekszik kialakítani családja új otthonát. Fotó: Szabó Imre

– Nagyon sokan siettek a segítségünkre, amiért mindenkinek hálásak vagyunk. Különösen meghatott, hogy nemcsak helybeliek küldtek adományokat, de olyanok is, akik személyesen nem is ismernek bennünket – mondta Ottlokán Lászlóné, amikor érdeklődtünk: miként alakult a sorsa azóta, hogy augusztus utolsó napjaiban beszámoltunk az őket érintő, kis híján tragikus apátfalvi tűzesetről.Megírtuk: az özvegyasszony falu széli kis háza leégett, lakhatatlanná vált – az is csak a szerencsén múlt, hogy a tűzben senki sem sérült meg. Erzsébet férje 5 évvel ezelőtt meghalt, most öt gyerekükkel és betegeskedő édesanyjával él együtt, egy makói boltban dolgozik eladóként. A családnak az apátfalvi önkormányzat szükséglakást biztosított. Az már biztos, hogy a Szabadság utcai házat nem érdemes helyreállítani: időközben a tetőzete még jobban beszakadt, és a tönkrement épület állaga várhatóan még tovább fog romlani. A biztosító egyébként már fizetett kártérítést.A család a tűz után azt tervezte, Makón kezdenek új életet. Ez azért is praktikus döntés, mert a gyerekek itt járnak iskolába, édesanyjuk pedig egy itteni üzletben dolgozik eladóként. A CSOK igénybevételével megvásároltak a Justh Gyula utcában egy felújításra szoruló házat, amelynek lakhatóvá tétele időközben szépen halad előre. – Még szükség lesz egy-két munkára, várok mesterembereket, de úgy tervezem, a hideg idő beállta előtt, ebben a hónapban ide fogunk költözni – mondja Erzsébet. Hozzáteszi: a szükséglakásért nagyon hálásak az önkormányzatnak, de egy ekkora létszámú családnak az kissé szűkös, a gyerekek is vágynak már a saját otthonra, és ő is ezért dolgozik.A családnak nyújtott megannyi segítség között külön is beszámoltunk arról, hogy egy hónapja a Szegedi Nemzeti Színház két 65 éves munkatársa, Somló Gábor színművész és Bodnár György nyugdíjas főfodrász tiszteletére jótékonysági gálaestet tartottak a kisszínházban. A nagy sikerű, telt házas előadáson összegyűlt pénz mellett ők – ismerőseik révén – szőnyegeket, bútorokat is felajánlottak Ottlokánéknak. Ezek nagy része, mint meggyőződtünk róla, már ugyancsak a makói házban van.