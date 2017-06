Lefotózzák a tilosban parkoló románokat Makón - ők hozzák a pénzt

Már az út közepén is

Fürödjön, fizessen!

Kocsik mindenütt – az út közepén is. Olvasóink fotói

Hétvégente egyre több a Romániából érkező turista Makó belvárosában. Ez akár dicsekvés is lehetne, a Hagymatikum fürdő közelében élők azonban nem örülnek.„Nem elég, hogy a bejárónkra beállnak keresztbe-hosszába, mert parkolni se tudnak, na de órák óta ott áll az út közepén ez a román autó. Ilyenkor hol a rendőr?" – írta a lapunk által létrehozott Makón élek nevű Facebook-csoport egyik tagja a maga készítette fotó alá. Másvalaki tíz másodperces filmet tett föl, amely egy sor tilosban, járdán álló autót mutat, nem kirívó esetet, hanem általános gyakorlatot.A képek alatt élénk vita zajlik arról, mit lehetne tenni a probléma megoldása érdekében. Akadt, aki tilosban várakozó járművek tömege láttán direkt megnézte a Hollósy Kornélia utcán kialakított parkolóhelyet, ahol legalább harminc üres helyet látott. Kerékbilincs, bírság, szigorúbb rendőri fellépés – sorjáztak a megoldási javaslatok.Mások úgy látták, első lépésben inkább tájékoztatni kellene a vendégeket arról, hol parkolhatnak szabályosan. Az mégsem jön ki jól, hogy a város Temes megyében reklámoz, hogy jöjjenek a vendégek, itt meg majd jól megbüntetik őket. Akit megbírságolnak, lehet, máskor nem jön.Ez már nem mostani probléma. Amikor Gergely Gábor lett a fürdő igazgatója, volt dolga parkolási üggyel: valaki tégladarabbal karistolta végig egy tilosban parkoló nagy értékű autó szélvédőjét.– Tárgyalok az önkormányzattal és a várossal, a fürdő 500 méteres körzetében további 200 parkolóhelyet szeretnénk – mondta Gergely Gábor. – Tájékoztatjuk a vendégeket, ahogy lehet. Igenis ez sokat számít. Itt, a fürdőben sem mindegy, hogy azt írjuk ki, „a medence le van zárva", vagy azt, „az önök érdekében zajlik ez a fejlesztés, amely miatt egyelőre nem lehet használni". Én, amennyire lehet, toleranciát kérek a makóiaktól ebben az ügyben.

Gyulán megoldották

Gyulára szintén nagyon sok román vendég jár. – A várfürdő tavaly az 5. leglátogatottabb volt az országban, több mint 600 ezer vendéggel, ennek 4 százaléka volt gyulai – hallottuk Bod Tamás gyulai önkormányzati képviselőtől. – Nálunk is szoktak olyan helyre állni, ahol nincs kiépített parkolóhely, de nem tudok arról, hogy komolyabb gond lenne. Igaz, elég jól kiépített parkolók vannak városszerte.A makói Hagymatikum óriásplakátokon hirdetni magát Romániában és Szerbiában. Idei évi üzleti tervében 559 milliós árbevétellel, az előző évihez képest 5 százalékos bevételnövekedéssel számol, azzal együtt is, hogy szeptembertől elkezdődik az építkezés, amely miatt szűkül a vendégek számára rendelkezése álló tér. Az önkormányzattól 50 millió forintos működési támogatást tervezett.

Szelíden

Keményen

Asztalos Péter szerint a romániai vendégek a fürdőben költik el a pénzüket, ezért inkább szelíden kellene hatni rájuk. Nem tudják, hol lehet szabályosan parkolni? Azonnali büntetés helyett előbb tájékoztatni kell őket! – Az önkormányzat, vagy akár a fürdő is rakhatna szórólapot az autókra, hogy „sajnos most tilos helyen parkol, de legközelebb ingyen parkolhat itt és itt", akár egy kis térkép is lehetne rajta. Természetesen aki megáll az út közepén szabálytalanul, az kapjon büntetést – mondta olvasónk. Szerinte föl kell készülni arra, hogy ha fejleszti a város a fürdőt, még több autós vendég jön. – Jöjjön is! Ne a mi adónk menjen el a fürdő fenntartására.– Parkolóhely van. Például a sportcsarnok háta mögött is – ez Kajti Imre véleménye. – Nem a házak bejáróin kell megállni, a Szép utcán a füvön, járdán, vagy épp ahol sikerül. Elég sok helyen ki is van táblázva, hol lehet, hol nem. De ettől függetlenül a fürdőben fali térképen nem ártana tájékoztatni a vendégeket a lehetőségekről. Akik megszegik a KRESZ-t, azokat meg szankcionálni kell, függetlenül attól, milyen nációhoz tartoznak. Ne felejtsék el: ők vendégek nálunk, és nem kivételezettek! A házigazda szabályait pedig illik betartani.