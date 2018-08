Lelei szakácsok az ország legjobbjai között - Galló Gábor és Horváth Norbert szerint a menzakaja is lehet minőségi

A lelei szakácsok az ország legjobbjai között. Fotó: OlDalas/maroslelei önkormányzat

A lelei csapat egyik benevezett étele. Fotó: OlDalas/maroslelei önkormányzat

350 forintból kellett egy főre sütni-főzni a közétkeztetési szakácsverseny fővárosi döntőjében, ahol a két fiatal, lelei szakács ugyan külön helyezést nem ért el, de idáig is csak 12-en jutottak el szerte az országból. Galló Gábor hangsúlyozta: a megmérettetésen kifejezetten olyan ételek készítését várták tőlük, amilyenek beleférnek egy menza étrendjébe. Tavaly is indultak egy hasonló versenyen, és amivel akkor neveztek, az időnként már felbukkan az étlapon. A maroslelei konyha egyébként 300 emberre főz: a helyi iskola diákjaira, illetve idősekre. Augusztustól Földeákon is az ő ebédjüket fogyasztják az ottani idősek.A döntőben három fogást kellett összeállítaniuk. Előételként párolt spárga készült medvehagymával és zöld pestóval, a főétel füstölt sajtos, spenóttal töltött csirkecomb, illetve rántott kölesgolyó volt, hollandi mártással. Desszertként pedig narancsos túrógombócot szolgáltak fel erdei gyümölcsraguval a szakmai zsűrinek. Nem volt egyszerű, mert csak olyan alapanyagokat használhattak, amelyek a közétkeztetésben is elfogadottak. Ráadásul szigorúan meg is mérték az elkészült étel mennyiségét.Galló Gábor 24 éves, társa, Horváth Norbert 32 éves. Mindketten helybeli lakosok. Gábor lapunknak azt mondta, nagyon szereti a munkáját, amely a közétkeztetésre jellemző megkötöttségek miatt komoly kihívást is jelent. – Azt szeretnénk bebizonyítani, hogy elmúlt az az idő, amikor a menzakaja csak rossz lehetett – mondja. Hozzáteszi: arra törekszenek, hogy ami kikerül a konyhájukról, az állja a versenyt az éttermi minőséggel. Igyekeznek természetes alapanyagokat használni, és le akarnak számolni a zsíros, cukros ételek hagyományával. Egyszerre finom és egészséges ételeket készítenek, és remélik, ezek egyre népszerűbbek lesznek.