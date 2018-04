Lépésről lépésre jutnak előre - A falu szélén leltek új otthonra Sztojkáék

Sztojkáék a felújításra váró otthon kapujában. Fotó: Szabó Imre

– Nem gondoltuk, hogy sikerül, de most nagyon boldogok vagyunk – mondta Búza sori házuk kapujában a magyarcsanádi Sztojka László. Róla és feleségéről tavaly nyáron megírtuk: veszélybe került a lakhatásuk, mert a házat, amit béreltek, a tulajdonos visszakérte. A férfi azt szerette volna, ha az önkormányzat biztosít neki otthont, tekintettel arra, hogy az édesanyjától örökölt házát le kellett bontania, mert életveszélyessé vált. Kiderült azonban, hogy a faluban egyáltalán nincs önkormányzati bérlakás. Szerettek volna egy másikat bérbe venni, de a községben most mindenki inkább eladni akarja felesleges ingatlanát, bérlőt senki sem keres.Decemberben végül úgy döntöttek, megpróbálják megvenni a falu legkisebb házát. Ez 550 ezerbe került volna; a vételár felét előre ki kellett volna fizetni, a többit utána részletekben, de Sztojkáék attól tartottak, segítség nélkül ez sem sikerül nekik. Az 50 éves férfi gerincbántalmai miatt 15 esztendeje nem dolgozik, ketten együtt összesen alig 90 ezer forintból élnek, amiből 20 ezret minden hónapban elvisznek a gyógyszerek. Örülnek, hogy nincs hátralékuk, félretenni nem tudnak. Gyerekeik segítségére sem számíthatnak.A közelmúltban aztán rájuk mosolygott a szerencse: nem a korábban kiszemelt házra kötöttek szerződést, hanem egy másikra, amit a falu polgármestere, Farkas János ajánlott a figyelmükbe. Ez ugyan a falu legszélén van, belső felújításra is szorul, de amúgy jó állapotú, 2 szobás, összkomfortos, és bár 700 ezerbe kerül, de havi 40 ezer forintos részletekben lehet törleszteni a vételárat. Az első részletet már be is fizették, és azt mondják, nagy szerencséjük volt, hogy megtalálták. – Érdekes, hogy miután megállapodtunk a tulajdonossal, hárman is jelentkeztek, hogy van eladó házuk – jegyezte meg Sztojka László.A vásárlással egy időben egyébként a házaspár élete is új irányt vett. Most tanfolyamra járnak, és ha elvégezték, lesz hol dolgozniuk: az apátfalvi SZEFO-üzemben várják őket, ahol 80 ezret is megkereshetnek fejenként havonta. – Így hónapról hónapra egy kicsit előreléphetünk, újítgathatjuk a házat. Úgy számoltam, jövő őszre kifizetjük a ház árát, és ha minden jól megy, addigra fel is újítjuk magunknak teljesen – vázolta a tervet Sztojka László.