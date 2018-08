Lesz-e újra makói vöröshagyma? - újfajta hagymával kísérleteznek

Fekete János 30 éve hagymázik. Fotók: Szabó Imre

– A hagyományos, két év alatt termést adó makói vöröshagymát ma már csak mutatóban termesztik, mert drága az előállítása, hozamban pedig nem állja a versenyt a magról vetett fajtákkal – hallottuk a Hagyma Terméktanács elnökétől, Fekete Jánostól. – Ennek ellenére szeretnénk, ha az itteni tájkörzetből nem tűnne el a vöröshagyma, ezért akarunk– mondta a jelenleg Makón folyó fajtakísérletről Fekete János.Ő maga harminc éve hagymázik, és a fénykorban húsz hektáron termesztette a hagyományos makóit – most az egész tájkörzetben összesen nincs a fajtának ennyi termőterülete.Ez még úgy is jelentős különbség, hogy a klasszikus makói vörös zamatosabb, gazdagabb beltartalmú.Csütörtökön Milotay Péter, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) osztályvezetője látogatott Makóra, hogy megnézze, hol tart a két esztendeje indult fajtakísérlet. A szakemberek összesen tíz, félig-meddig feledésbe merült hazai fajta vetőmagjait adták át kísérleti termesztésre, hogy lássák, melyik hogyan terem. Ezekből Kocsis Sándor Földeáki út menti területén vetettek be egy kisebb részt, alkalmat adva az összevetésre.Milotay Péter az előző évek tapasztalatait megerősítve azt mondta, látni ígéretes, szépen termő fajtákat, amelyekből versenyképes hibrideket lehet kinemesíteni – ez a munka azonban a legjobb esetben is legalább egy évtizedet vesz igénybe. Az is kiderült, hogy a hagymatermesztés fennmaradásához a jelenleginél jóval több öntözhető területre lesz szükség, mint amennyit az eredeti, szárazságot sokkal jobban tűrő makói vöröshagyma igényelt.