Lesz még három elektromos kocsitöltő Makón - erről is döntöttek a makói testületin

A képviselők ezt követően hozzájárultak két olyan ingatlan eladásához, amelyen a városnak elővásárlási joga volt – nem éltek vele –, illetve tulajdonosként jóváhagyták a Makói Katolikus Általános Iskola épületének korszerűsítésére a 31 milliós pályázat benyújtását. Arról is döntöttek, hogy az önkormányzati fenntartású óvoda következő nevelési évére a szülők április 25-én és 26-án írathatják be gyerekeiket.



Az ülés végén módosította a testület azt a még 2016-ban hozott határozatot, amely alapján az önkormányzat – állami finanszírozással – összesen három, elektromos autók töltésére alkalmas berendezést szerel fel a városban. A három eredetileg tervezett helyszín közül kettő, a Hollósy Kornélia utcai parkoló és az ipari park marad, az Ardics és a Miklós utca kereszteződése helyett azonban a Hagymatikum közelében, a Szent János téren lesz a harmadik. Úgy tudjuk, ezeket idény nyáron szerelhetik fel, de addig is van hol feltölteni az ilyen kocsikat – mint megírtuk, a Bástya Hotel parkolójában már működik egy.