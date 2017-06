Letépte a házak tetejét, kicsavarta a fákat: 10 perc alatt végigzúzta Nagylakot a vihar

– Nem menekültem ki a házból, pedig hallottam, ahogy a vihar leszakítja a tetőt, repülnek a cserepek. Úgy voltam vele, 84 éves vagyok, ha rám dől a ház, rám dől – mondta könnyeivel küszködve a nagylaki özvegy Németh Lajosné. A falu főutcáján lévő házának tetejét a tűzfallal együtt félig levitte a fél 12 körül érkező, mindössze 10 perces, de pusztító erejű szél. Amikor ott jártunk, a tűzoltók a tető megmaradt vázát igyekeztek lefóliázni, az udvaron szerteszét cserepek hevertek. Azt mondta, a tetőt nemrég, két éve újította fel a fia. A házra egyébként kötött biztosítást. Úgy döntött, nem költözik ki belőle még átmenetileg sem, az éjszakát is ott tölti.A falu főutcáján végigmenve nagyon sok portánál fogadott bennünket hasonló látvány. Volt, ahol csak több-kevesebb cserép hiányzott, másutt a tetőszerkezet egyik fele, de olyan is, ahol fa dőlt az épületre. Lakott és lakatlan házak egyaránt megrongálódtak. Szögi Ferenc éppen ebédelt, amikor a fia házára – ő nem volt otthon a vihar idején – egy óriási fenyő zuhant. Gyökere kifordult a földből, a ház sarkát teljesen beterítette, de szerencsére nem rongálta meg nagyon. – Van más kárunk is: a szél a garázs és a terasz tetejét leszakította, a gyümölcsöket minden fáról lerázta, volt, amelyiknek le is szakadtak az ágai – panaszkodott.Nagylakon estig dolgoztak a károk elhárításán. Molnár Krisztina főhadnagy, a katasztrófavédelem megyei szóvivője lapunknak azt mondta, összesítésük szerint a 250 ingatlanból 32 sérült meg komolyabban. A közeli Magyarcsanádról is kaptak néhány bejelentést kidőlt fákról, kisebb károkról. Személyi sérülés szerencsére sehol sem történt. Több helyen az áramellátás is akadozott a vezetékek leszakadása miatt. A bajbajutottak segítségére szegedi, hódmezővásárhelyi és makói hivatásos tűzoltók, illetve a környékről önkéntesek is érkeztek. A károk felmérésébe az önkormányzat is bekapcsolódott. Trembeczky Károly alpolgármester azt mondta, az önkormányzat közmunkásai segédkeznek a munkában, a képviselő-testület pedig egyedi kérelmek alapján kész rendkívüli támogatást nyújtani a kárt szenvedetteknek.