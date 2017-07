Levél Lőrincnek

Levelet írt Mészáros Lőrincnek egy makói nő. Nincs ebben rendkívüli, anyagi segítséget akart tőle kérni. Éva negyvenhárom éves, egyedül neveli kamasz gyerekét. Egy lakhatási probléma megoldásában bízva a világválság előtti pillanatban vett föl félmillió forint devizaalapú személyi kölcsönt.



Most több mint egymillió forinttal tartozik, és még más bankkal is van elszámolnivalója. Fizetésének egy részét levonják. Amit megkap, abból is törleszt. Hétvégén is dolgozik, a gyerek is, most épp dinnyét árul. Éva sosem gyújtott cigarettára, és az italtól is távol tartja magát, volt rossz példa a családban.



Fölösleges kiadásuk nincs. Saját lakásuk sincs, albérletben laknak. Nem kertel, azért kért találkozót, hátha a nyilvánosság segít neki. Sírva fakad, amikor kiderül, az újság az ilyen történeteket névvel, fényképpel szokta közölni. Ezt nem vállalja. Szeretné megkímélni a gyerekét attól, hogy a társai megszólják – és ő maga sem szeretné, hogy a fórumozók elmagyarázzák neki, milyen hülye volt.



Ezen már túl van, oda-vissza átgondolta az életét. Ismerősei sem tudják, milyen helyzetben van. Huszonöt éve dolgozik egy külföldi tulajdonú nagyvállalatnál. Kollégái, úgy érzi, szeretik, becsülik. Talán mert afféle tyúkanyó típus, meg sem fordul a fejükben, hogy pont a saját életével áll hadilábon.



Ehhez – a másokban róla élő képhez – körömszakadtáig ragaszkodik. Ha az ő helyzetében luxus ez a büszkeség, hát vállalja. Különben ég és föld között lebeg. Mivel van jövedelme, van miből levonni a tartozást. Tankönyvtámogatásra sem jogosult, így az önkormányzattól már nem is kért segítséget.



Akkor Mészáros Lőrinctől miért? Naivitás ez, de azt gondolja, egy ilyen segítség ugyanúgy apróság egy vagyonos embernek, mint amikor ő adott száz forintot a hajléktalannak az utcán. A gyereke meg is kérdezte tőle: hogy gondoltad ezt, anya? Hát nekünk sincs. Ő meg elmagyarázta, hogyan. A gyerek nem szólt semmit. De legközelebb, amikor megint szembejött velük a kéregető, már szó nélkül nyúlt a zsebébe.